POL-H: Wunstorf: Pkw gerät in Carport in Brand

Hannover (ots) - Sonntagabend, 06.08.2017, ist am Deisterweg ein Audi offenbar aufgrund eines technischen Defekts vollständig ausgebrannt. Auch der Carport, in dem das Fahrzeug stand, sowie das angrenzende Haus sind durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ein Anwohner hatte kurz vor 21:00 Uhr Brandgeruch wahrgenommen, beim Heraustreten vor die Tür das brennende Auto seiner Nachbarn gesehen und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr, sie musste den Audi zur Brandbekämpfung unter dem Carport hervorziehen, konnte die Flammen zügig löschen, jedoch nicht mehr verhindern, dass er nahezu vollständig ausbrannte. Auch der Carport selbst und Teile des angrenzenden Wohnhauses wurden durch das Feuer beschädigt. Verletzte hat es nicht gegeben. Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes haben den Ort des Geschehens heute untersucht. Sie gehen von einem technischen Defekt am Audi als Ursache für das Feuer aus. Den entstandenen Schaden beziffern sie auf rund 150 000 Euro. /pfe, zim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell