POL-H: Zeugenaufruf! List: Unbekannte schlagen auf 19-Jährigen ein

Hannover (ots) - Am Samstagmorgen, 28.01.2017, kurz vor 05:00 Uhr, haben zwei unbekannte Täter einen 19 Jahre alten Mann am Lister Platz angegriffen und dabei leicht verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 19-Jährige am U-Bahn-Abgang Lister Platz, Ecke Bödekerstraße, auf, als er grundlos von den zwei Tätern angegriffen wurde. Das Duo schlug und trat auf ihn ein. Darüber hinaus zog einer der Männer das Opfer auf die Straße und schlug dort weiter zu. Erst als ein couragierter Taxifahrer eingriff, ließen die Täter von dem jungen Mann ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei dem Angriff zog sich der 19-Jährige eine blutende Wunde am Ohr zu.

Die beiden Gesuchten, einer trug einen auffälligen Gucci-Schal, sind zirka 1,80 Meter groß und haben Kurzhaarfrisuren.

Nun sucht die Polizei Zeugen, insbesondere den couragierten Taxifahrer, die Hinweise geben können. Diese nimmt die Polizeiinspektion Ost unter der Rufnummer 0511 109-2717 entgegen. /has, now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell