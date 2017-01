POL-H: Zeugenaufruf! Laatzen: Engagierter Zeuge ermöglicht Täterfestnahme nach versuchtem Einbruch

Hannover (ots) - Das beherzte Vorgehen eines 42-Jährigen hat der Polizei die Festnahme eines 24 Jahre alten Mannes ermöglicht. Dieser wird verdächtigt, am Freitag, 27.01.2017, gegen 19:15 Uhr, mit zwei unbekannten Komplizen versucht zu haben, in ein Reihenendhaus am Kandisweg (Rethen) einzubrechen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Zeuge beim Gassigehen mit seinem Hund eine Person dabei beobachtet, wie diese mit einer Brechstange an der Terrassentür des Hauses hebelte. Nachdem der 42-Jährige von einem Komplizen des Täters wahrgenommen worden war und dieser seinen Kompagnon gewarnt hatte, flüchteten die beiden zusammen mit einem Dritten auf Fahrrädern in unterschiedliche Richtungen.

Während der Zeuge daraufhin geistesgegenwärtig in seinen PKW stieg und die Verfolgung eines der Tatverdächtigen entlang der Hildesheimer Straße in Richtung Gleidingen aufnahm, informierte er die Polizei.

Obwohl der Zeuge den mutmaßlichen Einbrecher schlussendlich aus den Augen verloren hatte, gelang es den Beamten unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera und Diensthunden, den 24-Jährigen auf einer Grünfläche im Bereich Osterstraße/Schützenstraße (Gleidingen) vorläufig festzunehmen.

Da die Polizisten in der Jacke des jungen Mannes diverse Schmuckstücke auffanden, prüfen die Beamten der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl nun, ob er auch für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommt.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige gestern (28.01.2017) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt - dieser schickte ihn in Untersuchungshaft.

Da die beiden Komplizen des Festgenommenen weiterhin flüchtig sind, werden Zeugen, die am Freitagabend ebenfalls verdächtige Beobachtungen im Bereich Kandisweg bzw. der näheren Umgebung gemacht haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-2717 mit der Polizeiinspektion Ost in Verbindung zu setzen. /zim

