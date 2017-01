POL-H: Nachtragsmeldung Öffentlichkeitsfahndung! Davenstedt: Unbekannter überfällt Tankstelle - Wer kennt den mutmaßlichen Räuber?

3 weitere Medieninhalte

Hannover (ots) - Die Polizei sucht mithilfe von Fotos sowie einem Video einen Mann, der im Verdacht steht, eine Tankstelle an der Davenstedter Straße überfallen zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der maskierte Räuber am 22.01.2017, gegen 09:25 Uhr, die Tankstelle betreten, den 35-jährigen Kassierer mit einem Schwert bedroht und Geld gefordert. Nachdem der Angestellte nicht reagiert hatte, zwang er diesen zur Öffnung der Kasse. Daraus entnahm der Täter Geld und flüchtete anschließend in Richtung der Straße Am Lindener Hafen (wir haben berichtet).

Der Gesuchte ist zirka 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hat dunkle Haare, einen hellen Teint sowie ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Bei dem Überfall trug er eine Camouflage-Jacke (schwarz, weiß, grau), eine Jeans und dunkle Schuhe. Weiterhin hatte der Täter eine auffällige rote Kiste dabei.

Nun fahnden die Ermittler mithilfe von Aufzeichnungen der Überwachungskameras nach dem Räuber. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /has, now

