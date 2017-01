POL-H: Zeugenaufruf! Laatzen: Duo überfällt 26-Jährigen

Hannover (ots) - Heute Morgen, 22.01.2017, gegen 02:45 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Täter versucht, einen 26 Jahre alten Mann am Bahnweg auszurauben und dabei leicht verletzt.

Der Mann ging auf einem Gehweg, entlang des Stückenfeldteichs, in Richtung Würzburger Straße als ihm die beiden Täter entgegenkamen. Nachdem die Männer zunächst an dem 26-Jährigen vorbeigegangen waren, attackierten sie ihn unerwartet von hinten und schlugen auf ihn ein, wodurch er zu Boden fiel. Am Boden liegend traktierte das Duo das Opfer weiterhin mit Tritten und Schlägen und einer der Männer bedrohte es zusätzlich mit einen Messer und forderte Geld.

Die beiden Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort in Richtung Stückenfeldstraße, nachdem sie die Geldbörse des Mannes entnommen und dabei festgestellt hatten, dass sich in dieser kein Bargeld befand. Bei dem Überfall wurde der 26 Jahre alte Mann leicht verletzt, unter anderem zog er sich eine oberflächliche Schnittverletzung am Bauch zu.

Einer der Gesuchten ist zirka 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und kräftig. Zur Tatzeit war er mit einer grauen Adidas Jacke mit hochstellbarem Kragen, einer grauen Jogginghose sowie einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Sein Komplize ist etwas größer. Beide Personen sprechen deutsch mit Akzent und sind von südländischer Erscheinung.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Süd unter der Telefonnummer 0511 109-3620. /now, has

