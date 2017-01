POL-H: Springe: Autofahrer bei Baumunfall schwer verletzt

Hannover (ots) - Heute Morgen, 20.01.2017, kurz nach 06:30 Uhr, ist ein 20-Jähriger mit seinem PKW von der Landesstraße (L) 421, bei Dahle, abgekommen, gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden.

Der Fahranfänger war mit seinem Opel Corsa auf der L 421, aus Richtung Bad Münder kommend, in Richtung Springe unterwegs gewesen. Etwa 300 Meter vor der Bundesstraße 217 geriet der 20-Jährige aus bislang unbekannter Ursache, auf gerader Strecke, mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Wagen frontal gegen einen Baum. An dem Opel entstand Totalschaden.

Ein Rettungswagen transportierte den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt, es kam zu leichten Behinderungen. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf 4 500 Euro. /now, st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell