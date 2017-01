POL-H: Anderten: Hausbewohnerin bei Gasverpuffung verletzt

Hannover (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist es heute Vormittag, 18.01.2017, in einer Doppelhaushälfte an der Straße Am Tiergarten zu einer Verpuffung gekommen, bei der eine 60-Jährige verletzt worden ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die Frau zusammen mit ihrem 68 Jahre alten Mann in einem Anbau des Hauses einen Gasgrill betreiben. Dazu öffnete der Senior eine Gasflasche. Gegen 10:30 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Verpuffung in dem Raum, wodurch die allein anwesende 60-Jährige Verbrennungen erlitt.

Ein Nachbar brachte sie zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die Doppelhaushälfte ist durch die Gasverpuffung erheblich beschädigt worden, jedoch weiterhin bewohnbar.

In den nächsten Tagen werden Beamte des Branddezernats ihre Untersuchungen in dem Gebäude aufnehmen. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden auf mehrere 10 000 Euro. /now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell