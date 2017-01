POL-H: Neustadt am Rübenberge: Gartenlaube fängt Feuer

Hannover (ots) - Am Dienstagabend, 17.01.2017, gegen 16:30 Uhr, ist es in einer Decke einer Laube in der Max-Planck-Straße im neustädter Ortsteil Otternhagen zu einem Schwelbrand gekommen. Personen sind dabei nicht zu Schaden gekommen. Vermutliche Brandursache ist ein Defekt an einem in der Hütte betriebenen Ölofen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 69-jährige Eigentümer einen Ölofen in der Gartenhütte angefeuert und verließ diese für kurze Zeit. Nachdem er zurückgekehrt war, bemerkte er erheblichen Qualm in den Räumlichkeiten und alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren Otternhagen und Neustadt konnten hinter einer Deckenvekleidung Glutnester ausmachen und diese zügig löschen. Personen sind dabei nicht verletzt worden.

Heute haben Ermittler der Zentralen Kriminaldienstes die Gartenhütte aufgesucht und gehen von einem technischen Defekt an dem Ölofen aus. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. /has, schie

