POL-H: Die Polizei sucht Zeugen! Mühlenberg: Unbekannter überfällt Seniorin

Hannover (ots) - Am Montagabend, 16.01.2017, gegen 18:15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter eine 76-Jährige an der Leuschnerstraße überfallen und ist mit ihrem Portemonnaie und Kulturbeutel geflüchtet.

Die ältere Dame war mit ihrem Rollator an der Leuschnerstraße kurz vor der Einmündung Beckstraße unterwegs gewesen. Im weiteren Verlauf näherte sich der Räuber von hinten an und versuchte der Seniorin den Gehwagen zu entreißen. Die Frau wehrte sich zunächst, stürzte allerdings im Gerangel zu Boden. Der unbekannte Täter konnte die im Rollator abgelegte Geldbörse und einen Kulturbeutel ergreifen und in Richtung der Grundschule Mühlenberg flüchten. Die 76-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Der Gesuchte ist zirka 1,80 Meter groß und etwa 25 Jahre alt. Er trug eine dunkle Winterjacke mit Kapuze und eine schwarze Hose. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion West unter der Rufnummer 0511 109-3920 entgegen. /has, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell