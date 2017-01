POL-H: Waldheim: Menschlicher Schädel aufgefunden

Hannover (ots) - Nach dem Fund eines menschlichen Schädels, gestern Nachmittag (12.01.2017), gegen 16:15 Uhr, in der Eilenriede, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Hund abseits der Wege in der Eilenriede, in der Nähe einer Gaststätte an der Bemeroder Straße, spazieren gegangen. Dabei fand er im Unterholz einen Schädel und verständigte die Polizei. Eine erste rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass es sich offensichtlich um den Schädel eines erwachsenen Menschen handelt. Heute Vormittag soll der Fundort mit Hilfe eines Leichenspürhundes weiter abgesucht werden. Angaben zum Geschlecht, zur Liegezeit sowie zur Todesursache können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. /now, st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell