POL-H: Zeugenaufruf! Schwer verletzte Fußgängerin

Hannover (ots) - Am Mittwoch, 11.01.2017, gegen 17:15 Uhr, ist an der Meitnerstraße (Groß-Buchholz) eine 92-Jährige von einem Renault Megane angefahren worden. Die Seniorin hat hierbei schwere Verletzungen erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 92 Jahre alte Frau am Mittwochnachmittag dabei gewesen, die Meitnerstraße zu überqueren, als sie in der Mitte der Fahrbahn von einem aus ihrer Sicht von rechts kommenden PKW erfasst wurde. Die Fußgängerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrer blieb unverletzt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /st, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell