POL-H: 41-jähriger mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Hannover (ots) - Sonntagmorgen, 08.01.2017, gegen 09:15 Uhr, hat die Polizei einen 41-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, kurz zuvor in ein Geschäft und eine Firma an der Podbielskistraße (List) eingebrochen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Anwohnerin gegen 08:00 Uhr einen verdächtigen Mann vor dem Geschäft gesehen. Kurz darauf hörte sie ein Klirren, sah ein Loch in der Scheibe und alarmierte die Polizei.

Die eingesetzten Beamten konnten kurz darauf den mutmaßlichen Einbrecher durch das Schaufenster im Laden sehen, er flüchtete jedoch durch ein rückwärtiges Fenster in den Hinterhof und von dort in ein angrenzendes Firmengebäude - hier hatte er offenbar die Scheibe eines Fensters eingeschlagen.

Bei einer Nachschau in den Räumen fanden die Polizisten Blutspuren, konnten den Täter jedoch nicht mehr antreffen.

Durch die abgegebene Personenbeschreibung begründeten die Beamten einen Tatverdacht gegen den 41-Jährigen, der ihnen aus anderen Polizeieinsätzen bekannt war.

Im Bereich seiner Wohnanschrift an der Warstraße nahmen sie den Mann kurze Zeit später vorläufig fest. An den Händen stellten sie Verletzungen fest, die er sich möglicherweise beim Einschlagen der Scheibe des Firmengebäudes zugezogen hatte.

Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des schweren Diebstahls in zwei Fällen ermittelt. Zudem prüfen die Polizisten einen Zusammenhang zu einem Einbruch in eine Apotheke an der Lister Meile - ebenfalls in der Nacht zu Sonntag.

Ein Richter schickte ihn gestern in Untersuchungshaft./ schie, now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell