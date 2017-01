POL-H: 39-Jährige bei Glatteis-Unfall schwer verletzt

Hannover (ots) - Auf der Bundesstraße (B) 217 bei Springe ist gestern Nachmittag, 07.01.2017, gegen 16:30 Uhr, ein PKW mit vier Personen ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Bei der Kollision wurden eine 39-Jährige schwer, ein Mann (43 Jahre) und zwei Kinder (drei und sechs Jahre) leicht verletzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war die Familie mit ihrem Mercedes auf der B 217 in Richtung Springe unterwegs gewesen, als das Fahrzeug kurz vor der Abfahrt Osttangente - offenbar durch Glätte bedingt - ins Rutschen geriet. Der 43-jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum nicht mehr verhindern. Die 39-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere, ihr Mann und die beiden Kinder leichte Verletzungen zu. Die Familie konnte sich selbst aus dem im Graben liegenden Auto befreien. Alle Vier wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht.

Ein VW-Bus, der ebenfalls auf der B 217 in Richtung Springe unterwegs gewesen war, wurde durch herumliegende Äste und Fahrzeugteile beschädigt, der 65-jährige Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt zirka 30 000 Euro. /pfe

