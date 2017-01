POL-H: Unbekannter versucht Handtasche zu rauben - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Heute Morgen, 04.01.2017, gegen 07:40 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter eine 27-Jährige an der Wedelstraße (Vahrenwald) angegriffen und dabei schwer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau entlang der Wedelstraße gegangen, um in ihren PKW einzusteigen - dabei bemerkte sie bereits den Mann. Nachdem sie sich hineingesetzt und ihre Handtasche auf den Beifahrersitz gelegt hatte, riss der Täter die Fahrertür des Fahrzeugs auf und begann unvermittelt auf die 27-Jährige einzuschlagen. Aufgrund der Gegenwehr der Frau - sie schrie um Hilfe und hupte mehrfach - ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete ohne Beute in Richtung der Vahrenwalder Straße. Bei dem Angriff wurde das Opfer schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte es zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Der Gesuchte ist zirka 1,80 Meter groß, hat eine helle Hautfarbe sowie einen Dreitagebart. Zur Tatzeit war er mit einer roten Jacke, einer dunklen Hose und einer roten Mütze bekleidet.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Ost unter der Rufnummer 0511 109-2717 entgegen. /now, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell