POL-H: Landesstraße (L) 402: 75-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots) - Am heutigen Morgen, 03.01.2017, kurz nach 10:30 Uhr, ist es auf der L 402 zwischen Hüpede und Pattensen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 75-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden ist.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann mit seinem Toyota Yaris auf der L 402, aus Richtung Hüpede kommend, in Richtung Pattensen unterwegs gewesen. Nach ersten Angaben des Seniors erlitt dieser offensichtlich auf gerader Strecke einen Hustenanfall und verriss das Lenkrad. Dadurch kam der 75-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem PKW gegen einen Baum. Durch die Wucht des Zusammenstoßes blieb der Wagen auf der linken Fahrzeugseite liegen - es entstand Totalschaden. Die alarmierten Rettungskräfte mussten den Autofahrer aus seinem Toyota befreien. Ein Krankenwagen brachte ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Aufgrund von Rettungsmaßnahmen war die L 402 zwischen Hüpede und Pattensen bis zirka 11:30 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf 10 000 Euro. /has, now

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell