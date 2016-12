POL-H: Linden: Gartenlaube brennt nieder - die Polizei sucht Zeugen!

Hannover (ots) - Heute Mittag, 29.12.2016, gegen 13:15 Uhr, hat in einer Gartenkolonie an der Straße Am Ihlpohl aus bislang ungeklärter Ursache eine Laube gebrannt.

Der Pächter einer angrenzenden Gartenparzelle hatte die Flammen in der Kolonie bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die eintreffende Feuerwehr konnte die nahezu vollständige Zerstörung der in Vollbrand stehenden Laube nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe stehen derzeit noch nicht fest. Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes werden den Brandort in den kommenden Tagen untersuchen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Feuer geben können, sich unter der Rufnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden. /pfe, schie

