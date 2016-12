POL-H: Zeugenaufruf! Langenhagen: Quartett scheitert bei dem Versuch Geldautomaten zu stehlen

Hannover (ots) - In der Nacht zu heute, 28.12.2016, gegen 03:20 Uhr, sind vier unbekannte Männer mit einem LKW in einen SB-Pavillon einer Bank an der Erich-Ollenhauer-Straße gefahren und haben offensichtlich versucht, einen Geldautomaten zu entwenden. Die Täter sind anschließend ohne Beute geflüchtet.

Eine 36 Jahre alte Anwohnerin war durch einen lauten Knall wach geworden. Als sie aus ihrem Fenster sah, beobachtete sie vier Männer, die zu Fuß vom Parkplatz eines Einkaufszentrums in Richtung Silbersee flüchteten. Nachdem sie dann auch den demolierten SB-Pavillon erkannte, verständigte sie die Polizei.

Die alarmierten Ermittler stellten kurz darauf fest, dass die Täter offenbar mit einem vor dem Selbstbedienungshäuschen abgestellten LKW in den freistehenden Pavillon gefahren waren und diesen dadurch stark beschädigten. Da sie in der Nähe des Transporters Stahlseile fanden, gehen die Beamten davon aus, dass das Quartett geplant hatte, einen Geldautomaten aus seiner Verankerung zu reißen und zu stehlen.

Im Zuge der weiteren Überprüfungen ermittelten die Beamten, dass der von den Tätern genutzte LKW von einem Firmengelände an der Grovestraße (Langenhagen) entwendet worden war. In unmittelbarer Nähe entdeckten sie zudem einen vom Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof Langenhagen gestohlenen VW-Bus, der möglicherweise als Flucht- und Transportfahrzeug dienen sollte. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Wer Hinweise zur Tat oder zu den geflüchteten Tätern geben kann, setzt sich bitte mit dem Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer 0511 109-4217 in Verbindung./ schie, st

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell