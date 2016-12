POL-H: Misburg: Taschendiebinnen festgenommen

Hannover (ots) - Gestern Vormittag, 22.12.2016, gegen 11:20 Uhr, haben Beamte des Polizeikommissariats Misburg in einem Supermarkt an der Anderter Straße zwei Diebinnen festgenommen. Die beiden 22 und 28 Jahre alten Frauen stehen im Verdacht, ein Portemonnaie aus der Jackentasche einer 76-Jährigen entwendet zu haben.

Nach bisherigen Ermittlungen war die Geschädigte beim Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft. Im weiteren Verlauf bemerkte sie eine Berührung an ihrer Jackentasche und stellte das Fehlen ihres Portemonnaies fest. Unmittelbar neben ihr erblickte sie die beiden jungen Frauen - die 22-Jährige hielt die Geldbörse der Geschädigten in der Hand. Die 76-Jährige konnte der Täterin das Diebesgut wieder entreißen. Das Duo versuchte daraufhin zu flüchten - ein Mitarbeiter hielt es jedoch bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Gegen die Frauen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Sie sollen heute im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einem Richter vorgeführt werden. /has, schie

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell