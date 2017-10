POL-FL: Leck: Betrüger leistet Widerstand bei Festnahme

Leck (ots) - Am Donnerstag (05.10.17) wurde in Leck ein Mann festgenommen, der in betrügerischer Absicht Pakete auf Namen anderer Personen bestellte und zur Abholung einen gefälschten Ausweis vorlegte. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand.

Bereits Ende September war es zu einem ähnlichen Fall gekommen. Ein Zusteller wurde auf der Straße von einem Mann angesprochen und händigte ein Paket aus, nachdem er Lieferanschrift und Reisepass überprüft hatte. Erst anschließend bemerkte er, dass diese Person dort nicht existent ist. Nun wurde festgestellt, dass in der Lecker Postfiliale ein weiteres Paket mit einer Handylieferung für diese Person bereit liegen und am Donnerstag wunschgemäß ausgeliefert werden sollte.

Die Auslieferung wurde von Beamten der Kripo Niebüll und einer Zivilstreife des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres aus Husum begleitet. An der Lieferanschrift war nur ein provisorisches Namensschild in Form eines beschrifteten Klebestreifens angebracht, der Empfänger des Paktes war nicht zu Hause. Dieses wurde daraufhin in der Abholstation deponiert, der Besteller informiert und die Filiale von den Zivilkräften observiert. Als der Mann das Paket abholen wollte, wurde er von den Beamten angesprochen. Dieser wollte jedoch sofort weglaufen, wehrte sich massiv und konnte sich losreißen. Bei seiner Flucht rannte er gegen die Glasschiebetür des Supermarktes, in dem die Postfiliale untergebracht ist. Die Tür wurde dabei beschädigt. Der Tatverdächtige konnte zunächst entkommen. Zeugen erkannten den Flüchtigen jedoch kurze Zeit später wieder und informierten die Polizei. Er wurde schließlich trotz erheblichen Widerstandes festgenommen.

Der 20-jährige Mann wird sich nun wegen Betruges, Urkundenfälschung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

