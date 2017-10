POL-FL: FL: Raubüberfall auf Tankstelle

Flensburg (ots) - Am Samstagabend (07.10.2017) wurde gegen 21:50 Uhr die OIL-Tankstelle in der Apenrader Straße in Flensburg überfallen. Ein maskierter Mann bedrohte den 32-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Anschließend flüchtete er mit dem ausgehändigten Bargeld in Richtung Ostseebad.

Die Person wird folgendermaßen beschrieben:

- 170 cm, Ende 20 - Anfang 30 Jahre alt - schwarze Jacke - mit grau/schwarzem Tuch maskiert - kleine Papptüte - schwarze Schusswaffe

Ab 21:00 Uhr haben sich an der gegenüberliegenden Bushaltestelle mehrere Jugendliche aufgehalten, die den Täter vor der Tatbegehung möglicherweise gesehen haben. Diese und andere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem K7 der BKI Flensburg unter: 0461 - 4840 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell