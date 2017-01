POL-FL: Flensburg - Einbruch in St. Nikolai-Kirche, Einbrecher entwenden Musikinstumente

Flensburg (ots) - Flensburg- Die St. Nikolai-Kirche am Südermarkt war in der Zeit zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag das Ziel von Einbrechern. Wie diese in die Räumlichkeiten der Kirche gelangten ist bisher noch nicht bekannt. Ein hochwertiges, weißes E-Piano der Marke Kawai, sowie ein Flügelhorn samt schwarzer Tasche wurden entwendet. Die Kripo Flensburg ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0461-4840.

