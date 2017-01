POL-FL: A7 - Handewitt: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A7

BAB 7 - Handewitt (ots) - Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7.

Ein 44-jähriger Däne fuhr mit seinem Porsche in Richtung Dänemark und verlor in Höhe der Anschlussstelle Harrislee die Kontrolle über seinen Pkw. Der Wagen schleuderte zweimal gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Er verstirbt bei dem Unfall, seine 40-jährige Beifahrerin wird leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Porsche im Wert von ca. 50.000 EUR entstand Totalschaden. Er wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Autobahn war für die Rettungs-, und Bergungsmaßnahmen für rund zwei Stunden gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

