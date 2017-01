POL-FL: FL: Küchenbrand ohne Verletzte

Flensburg (ots) - Ein Küchenbrand in der Friesischen Straße in Flensburg ging am Mittwochabend glimpflich aus. Kurz nach 19:00 Uhr wurde das Feuer gemeldet.

Die Küche in der Wohnung im 2. Obergeschoss brannte zwar vollständig aus und ist nicht mehr nutzbar. Die in der Wohnung befindliche Familie wurde jedoch unverletzt aus dem Haus evakuiert.

Es entstand ein Sachschaden von rund 15000 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell