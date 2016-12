POL-FL: Flensburg - Gerade aus der Haft entlassen und Einbruch begangen

Flensburg (ots) - Nach dem Einbruch in einem Supermarkt am Sonntag (25.12.2016) in Flensburg konnte schnell ein Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Gegen 17.20 Uhr hatte ein bis dahin Unbekannter die Scheibe des Geschäftes in der Johannisstraße eingeworfen und anschließend versucht, Zigaretten zu entwenden. Durch einen Zeugenhinweis erhärtete sich der Verdacht gegen einen 25-jährigen Mann, der erst tags zuvor aus der Justizvollzugsanstalt Kiel entlassen worden war. Der wegen Eigentumsdelikten bekannte Flensburger wurde am Montag vorläufig festgenommen. Er wird sich wegen besonders schweren Fall des Diebstahls zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell