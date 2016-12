POL-FL: Mittelangeln, Tolk (SL-FL) - Zeugenaufruf nach mehreren Einbrüchen zur Weihnachtszeit

Mittelangeln, Tolk (SL-FL) (ots) - Nach mehreren Einbrüchen in Mittelangeln/Satrup und Tolk sucht die Kriminalpolizei Schleswig nach Zeugen.

In der Zeit von Samstag- bis Sonntagnachmittag hebelten bisher Unbekannte die Fenster von zwei Einfamilienhäusern in der Straße Lobacker in Tolk auf. Anschließend durchsuchte man die Räume nach Wertsachen und nahm Bargeld, Schmuck und antikes Geschirr an sich.

Ebenfalls vom 24.12. bis 25.12.2016 hatte man es auf ein Einfamilienhaus im Südertoft in Mittelangeln (Satrup) abgesehen. Hierdurch erbeuteten die Einbrecher Schmuck. An einer zusätzlich angebrachten Verriegelung am Fenster scheiterten die Täter in der Straße Zum Schwimmbad und gelangten nicht hinein. Der versuchte Einbruch muss in der Zeit von Samstagvormittag bis Montagmorgen geschehen sein.

Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Schleswig unter 04621-840.

