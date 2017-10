POL-MFR: (1690) Diebstähle auf Friedhofsgelände - Vorbeugungstipps und Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In den letzten Tagen häuften sich auf dem Nürnberger Westfriedhof im Stadtteil St. Johannis Handtaschendiebstähle. Die Polizei nimmt dies zum Anlass, entsprechende Vorbeugungshinweise zu geben.

Im Zeitraum zwischen dem 5. und 9. Oktober 2017 meldeten bisher fünf Friedhofsbesucherinnen den Diebstahl ihrer Handtaschen oder Geldbörsen. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 800,-- Euro.

In allen Fällen nutzten der oder die unbekannten Täter die Sorglosigkeit der Opfer. Die Geschädigten waren mit Grabpflegearbeiten beschäftigt und ließen dabei ihre Handtaschen für kurze Momente aus den Augen. Sei es, dass Wasser zum Gießen geholt oder das Fahrrad mit der Tasche wenige Meter vom Grab entfernt abgestellt werden musste, stets waren die Taschen unbeaufsichtigt.

In solchen Fällen rät die Polizei zur erhöhten Aufmerksamkeit. Lassen Sie - auch nicht für kurze Momente - ihre Handtaschen oder anderen Wertsachen unbeaufsichtigt oder lagern Sie sie nicht außerhalb ihres Blickfeldes. Achten Sie auf Personen, die im Umkreis ihres Aufenthaltsortes scheinbar ziellos herumschleichen und sich verdächtig verhalten.

Wenn Sie Opfer eines Handtaschendiebstahls geworden sind, verständigen Sie umgehend die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

In den geschilderten Fällen bittet die PI Nürnberg-West um Zeugenhinweise. Wer hat in den vergangenen Tagen, meist in den Nachmittagsstunden, am Nürnberger Westfriedhof Personen beobachtet, die sich in verdächtiger Weise an Gräbern herumgetrieben haben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 1114.

