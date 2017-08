POL-MFR: (1337) Tätliche Auseinandersetzung während des Bardentreffens - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Bereits am vorletzten Freitagabend (28.07.2017) trug sich während des Bardentreffens in der Nürnberger Innenstadt eine tätliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern zu. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Gegen 21:15 Uhr waren am Hauptmarkt an einem Bierstand im Bereich des Schönen Brunnens zwei 56-jährige Männer in Streit geraten. Als einer der Männer seinem Kontrahenten das Hemd zerriss, eskalierte der Streit und die beiden Männer gingen in einem Gerangel zu Boden. In diese Auseinandersetzung mischte sich daraufhin ein weiterer Mann ein und drohte dabei einem der beiden 56-Jährigen mit einem Messer.

Die Polizei leitete gegen die drei namentlich bekannten Beteiligten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Zur vollständigen Klärung des Falles benötigen die Ermittler weitere Zeugenaussagen. Personen, die Angaben zu der genannten Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, Rufnummer 0911 2112-6115, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell