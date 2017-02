POL-MFR: (167) Mutmaßlicher Einbrecher ermittelt

Lauf (ots) - Das für Einbruchsdelikte zuständige Kommissariat der Schwabacher Kripo kam einem 42-jährigen mutmaßlichen Einbrecher auf die Spur. Der Mann hinterließ am Tatort seinen genetischen Fingerabdruck.

Wie mit Meldung 2119 vom 26.11.2012 berichtet, brach Mitte November 2012 ein zunächst Unbekannter in den frühen Morgenstunden über die Terrassentür in ein Anwesen am Schlossgarten in Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) ein. Dem Täter gelang mit Bargeld in einer Höhe von etwa 200 Euro die Flucht. Er hinterließ nach damaligen Schätzungen einen Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort DNS-Material, welches nun dem 42-Jährigen zugeordnet werden konnte.

Der Tatverdächtige aus Osteuropa ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Nach ihm wird mit internationalem Haftbefehl gefahndet.

Christian Daßler

