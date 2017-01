POL-MFR: (159) Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Nürnberg (ots) - Von Mitarbeitern wurde gestern (30.01.2017) ein junger Mann dabei ertappt, wie er gerade einen Pkw entwenden wollte.

Kurz nach 02:00 Uhr bemerkten die beiden Mitarbeiter einen unbekannten Mann, der in einem Firmen-Pkw das Gelände verlassen wollte. Im Fahrzeug saß ein 24-Jähriger, der eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte und gerade im Begriff war, das Betriebsgelände mit dem Fahrzeug zu verlassen. Der mutmaßliche Pkw-Aufbrecher konnte festgehalten und der Polizei übergeben werden. Am Fahrzeug, einem VW-Passat, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurde der 24-Jährige wieder entlassen. Er wird wegen Pkw-Aufbruchs angezeigt.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell