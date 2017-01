POL-MFR: (152) Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma durch Schläge verletzt

Nürnberg (ots) - Ein 38-Jähriger schlug am frühen Montagmorgen (30.01.2017) am Prinzregentenufer auf einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma (34) ein und verletzte diesen am Kopf. Eine Polizeistreife nahm den Tatverdächtigen noch am Tatort fest.

Der Geschädigte wollte gegen 01:40 Uhr die U-Bahnanlage Wöhrder Wiese absperren, als er den späteren Beschuldigten auf dem Bahnsteig entdeckte. Nachdem er den Mann aufgefordert hatte, den U-Bahnhof zu verlassen, schlug ihn dieser unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Dem Verletzten gelang es, einen Notruf abzusetzen. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den 38-Jährigen am Ort des Geschehens in Gewahrsam. Der Mann leistete keinen Widerstand. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung ein.

Der Rettungsdienst verbrachte den Geschädigten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

