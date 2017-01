POL-MFR: (151) Versuchter Einbruchdiebstahl - Zeugenaufruf

Schwabach (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag (26.-29.01.2017) versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Schwabach einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

An der Eingangstür des Einfamilienhauses in der Laubenhaidstraße konnten von den Eigentümern am Sonntagnachmittag deutliche Hebelspuren festgestellt werden. Letztlich gelang es dem Täter jedoch nicht, in das Haus einzudringen. Er verursachte auf diese Weise allerdings einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an der Haustür.

Die Kriminalpolizei Schwabach übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise. Feststellungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Laubenhaidstraße nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Michael Konrad/n

