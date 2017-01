POL-MFR: (141) Einbruch im Schwabacher Stadtteil Limbach - Zeugenaufruf

Schwabach (ots) - Bereits von Donnerstag auf Freitag (26./27.01.2017) brachen Unbekannte im Schwabacher Stadtteil Limbach in ein Einfamilienhaus ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Täter drangen im Zeitraum von 23:00 Uhr (Do) bis 12:30 Uhr (Fr) über ein von der Straße abgewandtes Fenster in das Einfamilienhaus in der Wolframstraße ein. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Ob aus dem aktuell unbewohnten Gebäude Wertgegenstände entwendet wurden, konnte bislang noch nicht nachvollzogen werden.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt Hinweise in dieser Angelegenheit unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Michael Konrad

