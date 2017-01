POL-MFR: (120) Einbruch in zwei Wohngebäude - Zeugensuche

Dinkelsbühl (ots) - Unbekannte brachen gestern (23.01.17) in zwei Wohngebäude einer Firma in Dinkelsbühl ein. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr drangen die Einbrecher in die Wohngebäude für Arbeiter einer Firma in Waldeck ein, traten mehrere Türen auf und entwendeten aus den Wohnungen Waren und Bargeld in Höhe von etwa 4000 Euro. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. An den Türen hinterließen sie einen Sachschaden von etwa 2300 Euro.

Die Ansbacher Kripo bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Rainer Seebauer/n

