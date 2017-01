POL-MFR: (115) Nach Drogenraub festgenommen

Ansbach (ots) - Beamten des Rauschgiftkommissariats der Ansbacher Kripo gelang es, mehrere Beteiligte eines aus dem Ruder gelaufenen Drogengeschäftes zu ermitteln. Mittlerweile sitzen fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Begonnen hatte es damit, dass am 13.01.17 ein Brüderpaar (15, 20) in Muhr am See an zwei Interessenten mehrere hundert Gramm Marihuana verkaufen wollte. Die beiden "Käufer" im Alter von 16 und 18 Jahren nahmen die Drogen zunächst in Empfang und verstauten diese in ihrem Pkw. Unvermittelt zog der 16-Jährige dann eine Waffe, schoss damit mehrmals in die Luft und beide ergriffen die Flucht, ohne das Brüderpaar zu bezahlen.

Nachdem der eigentliche Besitzer des Rauschgiftes (26) erfuhr, dass seine beiden "Verkäufer" beraubt worden waren, gelang es ihm, auf die Spur der Räuber zu kommen. Den 18-Jährigen lockte er am 15.01.2017 unter einem Vorwand in eine Wohnung. Dort wartete man bereits zu dritt auf dessen Eintreffen und schlug und trat auf den 18-Jährigen ein, bedrohte ihn und forderte die Herausgabe des Geldes für das geraubte Marihuana. Dieser konnte das geforderte Geld nicht beibringen und so setzte ihm das Trio eine weitere Frist.

In der Zwischenzeit berichtete der 18-Jährige einem Bekannten von der Geschichte, der wiederum die Polizei informierte. Der 18-Jährige räumte mittlerweile den Raub der Drogen ein und den ermittelnden Beamten gelang es, die restlichen Beteiligten ausfindig zu machen und festzunehmen. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole.

Auf Antrag der Ansbacher Staatsanwaltschaft sitzen mittlerweile fünf Tatverdächtige unter anderem wegen Raubes, schwerer räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Besitz und Handel von Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft.

Rainer Seebauer/n

