POL-MFR: (114) Erneuter Diebstahl eines Audi Q5 - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Erneut haben Pkw-Diebe im Stadtgebiet von Nürnberg einen Audi Q5 gestohlen. Sein Besitzer bemerkte das Fehlen am Sonntagabend (22.01.2017) und ist nunmehr der dritte Fahrzeughalter innerhalb nur weniger Tage.

Der Diebstahl des schwarzen Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen OD-MH 1974 ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr und Sonntag, 21:00 Uhr (19. bis 22.01.2017). Der Wagen war im Parkhaus Röthenbach in der Ansbacher Straße geparkt und hat noch einen geschätzten Wert von über 40.000 Euro.

Es handelt sich damit um den dritten Fall, der der Polizei am vergangenen Wochenende bekannt geworden ist.

Wie mit Pressemeldung 105 vom 22.01.2017 berichtet, wurde bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Audi Q5 in der Ossietzkystraße entwendet und auch bei dem gemeldeten Diebstahl in der Jaeckelstraße kam ein Fahrzeug des gleichen Typs - und nicht wie irrtümlich gemeldet ein Audi A1 - weg.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Telefonnummer (0911) 2112-3333, zu melden.

