POL-MFR: (105) Pkw-Diebstähle - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Bislang Unbekannte haben in Nürnberg von Freitag auf Samstag (20./21.01.2017) sowohl einen grauen Audi Q5 als auch einen blauen Audi A1 entwendet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Der graue Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen N-IC 888 wurde zwischen (Fr) 23.30 Uhr und (Sa) 03:50 Uhr im Stadtteil Sündersbühl gestohlen. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand der Ossietzkystraße abgestellt und hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro.

Der Audi A1 stand in Schweinau in der Jaekelstraße und hat noch einen Wert von geschätzten 15.000 Euro. Der Wagen ist auf die Kennzeichen N-AR 7070 zugelassen und kam in der Zeit von 00:30 Uhr bis 05:00 Uhr abhanden.

Die Polizei hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Pkw-Diebstähle eine Fahndung nach den Autos eingeleitet, sucht aber nach wie vor nach ihnen.

Wer Angaben zum Verbleib des Audis machen kann, wird gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Telefonnummer (0911) 2112-3333, in Verbindung zu setzen. / Alexandra Oberhuber

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell