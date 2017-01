POL-MFR: (102) Ladendieb kleidete sich neu ein

Nürnberg (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen gestern Abend (19.01.2017) einen 37-jährigen Mann in der Nürnberger Innenstadt fest. Ein Ladendetektiv hatte die Polizei verständigt, weil sich der Tatverdächtige auf einer öffentlichen Toilette mit Diebesgut eingekleidet hatte.

Gegen 18:30 Uhr fiel einem Ladendetektiv ein Mann auf, der sich in einem Bekleidungsgeschäft am Ludwigsplatz auffällig verhielt. Der Detektiv konnte zwar keinen Diebstahl beobachten, behielt den Verdächtigen jedoch auch nach Verlassen des Kaufhauses im Auge. Als der Mann die öffentliche Toilette im U-Bahnhof Weißer Turm aufsuchte und diese kurz darauf neu eingekleidet wieder verließ, verständigte der Detektiv die Polizei. Die Überprüfung des 37-Jährigen durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bestätigte den Verdacht. Die Polizisten stellten fest, dass der Tatverdächtige in mindestens zwei Geschäften der Nürnberger Innenstadt Kleidungsstücke für etwa 450 Euro entwendet und angezogen hatte.

Der Festgenommene musste sich im Anschluss abermals umziehen. Die Polizisten stellten die gestohlenen Kleidungsstücke sicher und leiteten gegen den 37-Jährigen ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Michael Konrad/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell