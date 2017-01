POL-MFR: (95) Zeugensuche nach Einbruch in Langenzenn

Zirndorf (ots) - Am Donnerstag (19.01.2017) gingen Einbrecher ein Anwesen in Langenzenn an. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen 06:45 Uhr und 22:35 Uhr drangen Unbekannte in der Würzburger Straße in Langenzenn gewaltsam über ein Fenster in ein freistehendes Einfamilienhaus ein und durchsuchten das gesamte Wohngebäude. Bezüglich möglicher entwendeter Gegenstände laufen derzeit noch die Ermittlungen. An dem Gebäude entstand ein geschätzter Schaden von ca. 600,-- Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat die Fürther Kriminalpolizei übernommen. Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Nürnberg, Tel. 0911 2112-3333, entgegen.

Daniel Rotter/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell