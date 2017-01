POL-MFR: (72) Kriminalpolizei ermittelt nach Waffenfund

Ansbach (ots) - Am Montagabend (16.01.2017) vollzog die Polizei in Dentlein am Forst (Landkreis Ansbach) einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Ansbach, nachdem ein 56-Jähriger zurückliegend diffuse Bedrohungen geäußert hatte. Spezialeinsatzkräfte aus Nürnberg unterstützten hierbei die Ermittler.

Beamte der Feuchtwanger Polizeiinspektion durchsuchten in enger Zusammenarbeit mit der Ansbacher Kriminalpolizei gegen 20:00 Uhr das Einfamilienhaus an der Feuchtwanger Straße.

Hierbei stießen die Einsatzkräfte auf diverse Waffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellten die Beamten neben offensichtlich erlaubnisfreien Waffen auch einen nach dem Waffengesetz verbotenen Gegenstand (Wurfstern) sowie einen erlaubnispflichtigen Kleinkaliberrevolver mit Munition sicher. Für diesen konnte der 56-jährige Bewohner keine Berechtigung nachweisen.

Der Tatverdächtige ließ sich widerstandlos festnehmen. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob Haftantrag gestellt wird.

Gegen den Beschuldigten wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen der Ansbacher Kripo dauern an.

Christian Daßler/n

