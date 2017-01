POL-MFR: (38) Mutmaßlicher Autodieb festgenommen

Nürnberg (ots) - Der Diebstahl eines VW Multivans, der Anfang dieses Jahres (2017) im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof begangen worden war, scheint wohl geklärt. Im Osten Deutschlands nahm die Polizei einen dringend Tatverdächtigen fest.

In der Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2017 stahl ein damals unbekannter Täter in der Fallrohrstraße einen VW T 5 von hohem Wert. Der Besitzer erstattete umgehend Anzeige, weshalb die Polizei sofort die Fahndung nach dem VW einleiten konnte.

Noch am Vormittag des gleichen Tages (05.01.2017) kontrollierte eine Streife der sächsischen Polizei das zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug. Am Steuer saß ein 24-jähriger Osteuropäer. Er wurde umgehend festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Dieser räumte in einer ersten Vernehmung eine Tatbeteiligung ein.

Der gestohlene VW T 5 Multivan wurde sichergestellt und dem Geschädigten übergeben. Gegen den 24-Jährigen wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

