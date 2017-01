POL-MFR: (23) Mann wollte sich in Verwahrzelle erhängen

Nürnberg (ots) - Heute (05.01.2017) versuchte sich in den frühen Morgenstunden ein Mann in einer Verwahrzelle in einer Nürnberger Polizeidienststelle zu erhängen. Dies konnte verhindert werden.

Der 20-Jährige belästigte zuvor in alkoholisiertem Zustand Gäste einer Bar in der Nürnberger Innenstadt, woraufhin diese die Polizei verständigten. Die daraufhin vor Ort befindliche Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wurde mehrmals durch unflätige Gesten des 20-Jährigen beleidigt. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde der Mann in die Diensträume und kurzfristig in eine Verwahrzelle der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte verbracht.

Aufgrund des Verhaltens und der Alkoholisierung (circa 2 Promille) wurde der Mann in diesem Zeitraum in sehr kurzen Abständen überprüft. Gegen 05:00 Uhr bemerkte ein Beamter der Polizeiinspektion, dass sich der 20-Jährige den Ärmel eines Pullovers um den Hals gebunden hatte und das andere Ende gerade an der Zellentür verknotete. Aufgrund der engmaschigen Überprüfung der Zelle und des beherzten Eingreifens des Beamten konnte Schlimmeres verhindert werden.

Der 20-Jährige wird nun wegen Selbstgefährdung in die Obhut einer Fachklinik übergeben.

Michael Petzold/gh

