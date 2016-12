POL-MFR: (2326) Zwei Drogentote in Nürnberg aufgefunden

Nürnberg (ots) - Am späten Abend des Donnerstag (29.12.2016) wurden zwei junge Männer fast zeitgleich im Nürnberger Stadtteil Gostenhof in ihren Wohnungen tot aufgefunden. Ersten Hinweisen zufolge verstarben die Männer jeweils an einer Überdosis Drogen.

Ein Zeuge entdeckte gegen 21:45 Uhr den leblosen Körper seines 29-jährigen jungen Mitbewohners in einem Zimmer. Der hinzugezogene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. An den Armen waren frische Einstichstellen sichtbar, weshalb Beamte des Fachdezernats der Nürnberger Kripo die Ermittlungen aufnahmen.

Nur eine Stunde später meldete sich ein weiterer Zeuge mit einer gleichlautenden Meldung. Auch dieser hatte seinen Mitbewohner tot in der Wohnung liegend aufgefunden. Die Wohnungen beider Parteien befinden sich im gleichen Mehrfamilienhaus, sind jedoch voneinander getrennt.

Im zweiten Fall handelte es sich um einen 39-jährigen Mann, der ebenfalls aufgrund vorliegender Indizien möglicherweise an einer Überdosis Drogen gestorben ist. Neben diesem Leichnam fanden die Beamten gebrauchtes Drogenbesteck.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete in beiden Fällen eine Obduktion der Leichen an. Ein in Auftrag gegebenes chemisch-toxikologisches Gutachten soll nun klären, an welcher Art von Drogen die Männer verstarben.

Daniel Rotter/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell