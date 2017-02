POL-WL: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW ++ Buchholz - Waschautomaten aufgebrochen ++ Tostedt - Gewahrsam nach Widerstandshandlung ++ Und weitere Meldungen

Buchholz (ots) - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW

Bereits in der Nacht zum 1. Februar haben Unbekannte einen in der Brandenburger Straße geparkten BMW massiv beschädigt. Als der Halter am Mittwochmorgen zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass diverse Lackkratzer an seinem Wagen waren. Zudem fehlten die Spiegelgläser der Außenspiegel und die Verkleidung der Nebelscheinwerfer. Besonders auffällig war, dass die Unbekannten einen Holzstuhl, der zuvor am Fahrbahnrand gestanden hatte, auf die Motorhaube gestellt haben.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei Buchholz zu melden.

Buchholz - Waschautomaten aufgebrochen

In einem Mehrfamilienhaus an der Steinstraße sind Unbekannte am Donnerstag, in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr in den Waschkeller eingedrungen. Dort brachen sie den Münzautomaten der Waschanlage auf und entwendeten das Münzgeld daraus. Der Gesamtschaden wird auf rund 100 EUR geschätzt.

Tostedt - Gewahrsam nach Widerstandshandlung

Ein 25-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag in Gewahrsam genommen worden. Polizeibeamte wollten die Identität des Mannes am Bahnhof in Tostedt feststellen, nachdem er dort eine Ordnungswidrigkeit begangen hatte. Der 25-Jährige, der unter Alkoholeinfluss stand, weigerte sich jedoch, seine Personalien anzugeben. Seinen Ausweis wollte er den Beamten nicht aushändigen. Die Polizisten mussten daraufhin unmittelbaren Zwang anwenden. Hierbei leistete der Mann Widerstand. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung kam er daraufhin in Gewahrsam. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Winsen - Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Eine 44-jährige Frau hat am Donnerstag, gegen 7:35 Uhr, einen Auffahrunfall auf der Luhdorfer Straße verursacht. Die Frau war in Richtung Luhdorf unterwegs, als sie an der Kreuzung Ilmer Moorweg die vor der roten Ampel haltenden Autos zu spät erkannte. Trotz einer Vollbremsung fuhr die Frau auf den VW Polo einer 28-Jährigen auf. Dieser wurde auf den VW Fox einer 18-jährigen Frau geschoben. Dieser wiederum prallte noch gegen den davor stehenden VW Passat einer 28-Jährigen Fahrerin. Glücklicherweise blieben alle vier Frauen unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 7500 EUR.

Garlstorf/A7 - Raser gestoppt

Am Donnerstagnachmittag fiel den Beamten der Verfügungseinheit ein BMW auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den 120 km/h-Bereich der A7 zwischen Garlstorf und Evendorf fuhr. Die Beamten nahmen mit ihrem Videowagen die Verfolgung auf. Hierbei ergab eine Messung eine Geschwindigkeit von 230 km/h. Die Beamten wollten den BMW stoppen, was ihnen allerdings erst hinter der Anschlussstelle Bispingen gelang. Zuvor hatte der Fahrer die 120 km/h-Zone in Höhe der Raststätte Bispingen mit 192 km/h durchfahren. Auf den Mann kommen nun ein dreimonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße von 1200 EUR zu.

