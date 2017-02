POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Neu Wulmstorf/Lindhorst - Rollerfahrer schwer verletzt ++ Seevetal/Fleestedt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Seevetal/Lindhorst (ots) - Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Straße Beckersberg eingedrungen. Die Täter zerstörten ein Wohnzimmerfenster und gelangten hierdurch in das Haus. Sie durch wühlen sämtliche Räume. Was sie hierbei alles erbeuteten, steht noch nicht fest.

Neu Wulmstorf/Lindhorst - Rollerfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lindenstraße (B3) ist gestern ein 53-Jähriger Verkehrsteilnehmer schwer verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 13:10 Uhr mit seinem Motorroller von der Schützenstraße an die Einmündung zur Lindenstraße und wollte dort nach rechts einbiegen. Hierbei übersah er offenbar den von links kommenden Mazda einer 47-jährigen Frau. Der Mann fuhr in die Vorfahrtstraße ein und wurde von dem PKW erfasst. Hierbei erlitt der 53-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde nach erster medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Seevetal/Fleestedt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag (31.01.17), in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 18:05 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz des LIDL-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zur Zeit unbekanntes Fahrzeug kollidierte beim Ein- oder Ausparken mit einem auf dem Parkplatz geparkten blauen Opel Corsa und beschädigte diesen nicht unerheblich an der Heckklappe. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein, unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Corsa wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell