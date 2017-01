POL-WL: Personensuche nach Suizidankündigung ++ Neu Wulmstorf/BAB 1 - Fahranfänger unter Drogeneinfluss ++ Seevetal/Maschen - Betrunken unterwegs ++ Buchholz - Vorfahrt missachtet

Landkreis Harburg (ots) - Personensuche nach Suizidankündigung

Ein Mann aus dem Landkreis Harburg hielt gestern die Polizei in Atem. Gegen 5:15 Uhr meldete sich eine Bekannte des Mannes bei der Polizei, weil er ihr gegenüber angekündigt hatte, sich vor einen Zug werfen zu wollen. Daraufhin wurden umfangreiche polizeiliche Maßnahmen initiiert. Sämtliche Bahnhöfe im Nahbereich wurden überprüft. Das Fahrzeug des Mannes entdeckte die Polizei unweit des Bahnhofes Buchholz. Der Bahnverkehr wurde dort zunächst gestoppt. Nach einer ersten Sichtung konnten die Züge mit mäßiger Geschwindigkeit fahren. Diese Maßnahme wurde bis zum Mittag aufrecht erhalten. Dadurch kam es zu diversen Verspätungen im Bahnverkehr.

Ermittlungen an möglichen Kontaktadressen schlossen sich an. Auch Personenspürhunde kamen in Buchholz zum Einsatz. Diese konnten eine Stück weit die Fährte des Mannes entlang der Gleise aufnehmen. Über den Tag verteilt trat der Mann immer wieder mit seiner Bekannten in Kontakt, schaltete das Handy jedoch zwischenzeitlich wieder aus. Letztlich erschien er am späten Abend auf der Polizeiwache in Buchholz. Dort wurde er von einem Arzt begutachtet. Im Anschluss wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Neu Wulmstorf/BAB 1 - Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr, kontrollierte die Polizei einen Seat Leon, der auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs war. Der 19-jährige Fahrer wurde einem Drogenvortest unterzogen. Dieser zeigte eine Beeinflussung durch Amphetamine an. Daraufhin wurde dem Fahranfänger die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Seevetal/Maschen - Betrunken unterwegs

Ein 36-jähriger Mann ist am Donnerstag von der Polizei kontrolliert worden, als er gegen 5:00 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Winsener Straße in Richtung Stelle unterwegs war. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei dem Mann fest und machten einen Test. Hierbei erreichte der 36-Jährige einen Wert von 1,52 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Ein Arzt entnahm dem Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe.

Buchholz - Vorfahrt missachtet

Auf dem Nordring kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Frau wollte gegen 13:05 Uhr mit ihrem BMW X3 die Straße an der Kreuzung Am Haberkamp überqueren, um in den Vaenser Weg zu gelangen. Hierbei übersah sie jedoch den Skoda eines 70-jährigen Mannes, der von der B 75 kommend auf dem Nordring unterwegs war. Trotz Vollbremsung des 70-Jährigen fuhr dieser in die Fahrerseite des BMW. Glücklicherweise blieben die beiden Fahrer unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 12.000 EUR.

