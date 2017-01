POL-WL: Polizei zieht in neues Gebäude ein

Kriminaloberrat Wilfried Haensch, Leiter des zuständigen Polizeikommissariats Winsen (Luhe) (v.l.), Polizeihauptkommissar Michael Stolze, Leiter der Polizeistation Salzhausen und Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Krause in der fast fertigen neuen Wache. Bild-Infos Download

Salzhausen (ots) - Hektisches Treiben herrscht derzeit bei den Beamten der Polizeistation Salzhausen. Seit Montag richten die acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Stationsleiter Michael Stolze ihre Büros im neuen Gebäude am Zickzackweg 5 ein. Zwar sind noch Restarbeiten im und vor allem vor dem Gebäude zu erledigen, der Dienstbetrieb läuft aber bereits wieder. An der telefonischen Erreichbarkeit hat sich nichts geändert, die Polizei Salzhausen ist unter der Nummer 04172 900580 für ihre Bürgerinnen und Bürger da.

Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Krause ist froh, dass mit dem Neubau die Präsenz der Polizei im Ort erhalten bleibt: "Damit hat der Samtgemeinderat das Ziel erreicht, den Standort der Polizeistation in Salzhausen für mindestens die nächsten 20 Jahre zu sichern." Für die Bürgerinnen und Bürger wird es im Frühjahr bei einem Tag der offenen Tür die Gelegenheit geben, das neue Gebäude in Augenschein zu nehmen.

Das Land Niedersachsen hatte in 2014 den Bau einer neuen Polizeistation ausgeschrieben. Die Samtgemeinde Salzhausen hat sich an der Ausschreibung beteiligt und dafür ein Grundstück am Zickzackweg erworben. Kurz vor Weihnachten 2015 hat die Samtgemeinde den Zuschlag für ihr Konzept erhalten. Die Verträge wurden unterschrieben und die Bauarbeiten sind inzwischen nahezu abgeschlossen.

In acht Monaten Bauzeit wurde von Juni 2016 bis Januar 2017 der Neubau als Massivbau errichtet. Es wurden elf Büroarbeitsplätze für die Mitarbeiter der Polizei sowie ein moderner Aufenthalts- und Schulungsraum im Obergeschoss und notwendige Nebenräume wie Umkleiden und Sanitärbereiche erstellt. Weiterhin wurden drei Garagenstellplätze in das Gebäude integriert.

Ausgestattet ist das Gebäude mit einer modernen Wärmepumpenanlage als Heizung in Kombination mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Der Energiebedarf des Gebäudes beträgt 59 Kwh/(m² x a). Der Neubau ist zur optimalen Nutzung der erzeugten Energie der Photovoltaikanlage an das Rathaus angebunden.

An der Fertigstellung des Gebäudes arbeiteten 18 kleinere und größere Handwerksbetriebe, die Hälfte davon aus umliegenden Gemeinden des Landkreises Harburg sowie 3 Planungsbüros. Das Gebäude hat eine Nutzfläche von 316 m². Die äußeren Abmessungen betragen ca. 29,00m x 12,75m. Die Gesamtkosten betragen ca. 850.000,00 EUR.

Medienhinweis: Ein Foto ist in der digitalen Pressemappe der PI Harburg zum Download eingestellt. BU: Kriminaloberrat Wilfried Haensch, Leiter des zuständigen Polizeikommissariats Winsen (Luhe) (v.l.), Polizeihauptkommissar Michael Stolze, Leiter der Polizeistation Salzhausen und Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Krause in der fast fertigen neuen Wache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell