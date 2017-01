POL-WL: 149. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg

Ostetal (ots) - Am Mittwoch, dem 01.02.2017, ab 18:30 h, findet in den Räumlichkeiten der Rastanlage Ostetal, Fahrtrichtung Hamburg, der 149. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg statt. Das Thema am 01.02.2017 lautet: "Neuerungen im Gefahrgutrecht, aktuelle Rechtsänderungen für 2017 Alle zwei Jahre ist es wieder so weit, für Gefahrguttransporte auf Straße gilt das neue ADR/RID 2017. Natürlich gibt es auch die übliche Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2017. Allerdings sollte man sich frühzeitig mit den Änderungen vertraut machen, damit man weiß, was auf einem zukommt. Für dieses Thema konnte Henning Nitsch von der Fahrschule Johs. Martens gewonnen werden. Herr Nitsch wird die Neuerungen vorstellen und einen Einblick in die Freistellungen beim Transport von Gefahrgut geben. Im Anschluss haben die Gäste die Möglichkeit, sich ein modernes Tankfahrzeug anzuschauen und Herrn Nitsch und seinem Kollegen Fragen zu stellen.

Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell