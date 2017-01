POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Rosengarten/BAB 1 - Totalschaden nach Abkommen von der Fahrbahn

Marschacht/Rönne (ots) - Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 19:00 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Redder eingestiegen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Sie konnten Schmuck und Bargeld erbeuten. Der Gesamtschaden wird auf rund 2500 EUR geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Rosengarten/BAB 1 - Totalschaden nach Abkommen von der Fahrbahn

Glück im Unglück hatte ein 75-jähriger Mann, der am Mittwoch auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs war. Gegen 9:35 Uhr kam der Mann seinem Audi A6 aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte in das Buschwerk neben der Fahrbahn und blieb im Grünbereich stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf rund 20.000 EUR geschätzt.

