POL-WL: Einbruch in Scheune ++ Seevetal/Meckelfeld - Unfall auf Sommerreifen ++ Jesteburg/Lüllau - Unfall mit geparktem Streifenwagen

Winsen/Luhdorf (ots) - Einbruch in Scheune

Am Sonntagmorgen, in der Zeit zwischen 5 und 6 Uhr, brachen Diebe in eine Scheune an der Straße Luhdorfer Twieten ein. Nachdem die Täter die Verriegelung überwunden hatten, entwendeten sie aus verschiedenen Lagerräumen ein Fahrrad, Werkzeuge und Elektrogeräte. Der Gesamtschaden wird auf rund 2000 EUR geschätzt.

Seevetal/Meckelfeld - Unfall auf Sommerreifen

Am Samstag, gegen 16:55 Uhr, kam es auf der Straße An den Höfen zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann kam mit seinem Skoda Octavia aus dem Rehmendamm und wollte nach links in Richtung Ortsmitte einbiegen. Hier übersah er zunächst den von links kommenden Toyota einer 49-jährigen Frau. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seiner Front in die rechte Seite des Toyotas. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 EUR.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Skoda trotz winterlicher Verhältnisse mit Sommerreifen geführt worden war. Deswegen kommt auf den Unfallverursacher ein zusätzliches Bußgeld zu.

Jesteburg/Lüllau - Unfall mit geparktem Streifenwagen

Ein 45-jähriger Mann hat am Sonntagabend einen Verkehrsunfall auf der Lüllauer Dorfstraße in Fahrtrichtung Jesteburg verursacht. Der Mann war gegen 19.40 Uhr mit seinem Opel Combo auf einen geparkten zivilen Funkstreifenwagen, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand stand, aufgefahren. Die Beamten befanden sich zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise nicht im Fahrzeug, da sie gerade einen anderen Pkw überprüften. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht und wurde vor Ort ambulant behandelt. Der Sachschaden, der an den beiden PKW entstand, wird auf rund 15.000 EUR geschätzt.

Als die Beamten an den Mann herantraten, stellten sie deutlichen Alkoholgeruch bei ihm fest. Der 45-Jährige erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,9 Promille. Die Polizisten stellen daraufhin seinen Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell