POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag,13.01.2017, 16:00 Uhr bis Sonntag, 15.01.2017, 12:30 Uhr

Trunkenheitsfahrten +++ Verkehrsunfälle +++ Wohnungseinbrüche

Tespe - Trunkenheitsfahrt: Am Samstag, gegen 00:50 Uhr, wurde die Fahrerin eines Pkw VW Golf in Tespe angehalten und kontrolliert. Da bei der 47-jährigen deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, erbrachte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,86 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Buchholz/Sprötze - Trunkenheitsfahrt: Am Sonntag, gegen 00:01 Uhr, wurde der Fahrer eine Pkw Opel Vectra in Sprötze angehalten und kontrolliert. Aufgrund deutlichen Alkoholgeruches und weiterer Auffälligkeiten, die den Verdacht begründeten, dass der 31-Jährigen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, wurden freiwillige Test durchgeführt. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Der Drogenvortets verlief positv auf Kokain und THC. Zwei Blutproben wurden entnommen und ein Strafverfahren bezüglich Trunkheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Zusätzlich konnten Drogen bei dem Fahrzeugführer aufgefunden werden.

Winsen/L. - Verkehrsunfall: Am Samstag gegen 21:40 Uhr ereignete sich in Winsen/L. ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 54-jähriger Fahrer eines Pkw Ford Ka befuhr die Dorotheenstraße i.R. Brahmsallee. Im Kreuzungsbereich zur Niedersachsenstraße musste er bremsen, da sich von links die bevorrechtigte 33-jährige Fahrerin eines Pkw Renault Clio näherte. Der 54-jährige kommt auf winterglatter Fahrbahn nicht rechtzeitig zum Stehen und rutscht auf die Niedersachsenstraße, wo es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kommt. Durch den Zusammenstoß wird die 33-jährige verletzt und zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Winsen/L. zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Asendorf - Verkehrsunfall: Am Samstag, gegen 14:50 Uhr ereignete sich in Asendorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw, bei dem eine Person leicht und zwei Personen schwer verletzt wurden. Der 22-Jährige Fahrer eines Pkw Opel Astra befuhr die L213 aus Hanstedt kommend in Fahrtrichtung Asendorf. In einer leicht abschüssigen Rechtskurve gerät dieser ins Schleudern, kollidert mit der linksseitigen Schutzplanke und von dort zurück auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidiert er mit einem Pkw VW Golf, indem sich der 66-jährige Fahrzeugführer sowie eine 89-jährige Beifahrerin befinden. Ein hinter dem VW Golf fahrender VW Touran mit seinem 76-jährigen Fahrzeugführer kann nicht mehr rechtzeitig anhalten und fährt auf den VW Golf auf. Alle Pkw Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Beifahrerin des VW Golf wurde mittels schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit. Es besteht keine Lebensgefahr.

Wohnungseinbrüche

Im Landkreis Harburg kam es im Berichtszeitraum zu sieben Wohnungseinbrüchen. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen nimmt die Polizei Buchholz unter 04181 / 285 - 0, sowie jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

Salzhausen/Oelstorf: Von Donnerstag auf Freitag kam es im Igelweg zu einem versuchten Einbruch, bei welchem versucht wurde die Terrassentür aufzuhebeln. Vermutlich aufgrund einer Verstärkung der Tür wurde von einer weiteren Tatbegehung abgesehen und der Tatort unerkannt verlassen.

Seevetal/Meckelfeld: Am Freitag Nachmittag versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Badezimmerfensters in eine Wohnung in der Straße Greevenbrook zu gelangen. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und flüchteten unerkannt.

Winsen/Hoopte: Zwischen Donnerstag Nachmittag und Freitag Nachmittag wurde im Hoopter Elbdeich zwei Türen durch unbekannte Täter aufgehebelt. Was entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt.

Seevetal/Meckelfeld: Am Freitag Abend schob ein Täter in der Straße Räuberberg eine Fußmatte von außen unter der Tür durch, versuchte den innen steckenden Schlüssel von außen aus dem Schloss zu drücken und auf die Matte fallen zu lassen. Darauf wurde der Bewohner aufmerksam und zog die Matte komplett in seine Wohnung. Der Täter ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und floh. Auch hier wurde die Tat erst am nächsten Tag gemeldet.

Neu Wulmstorf: Am frühen Freitag Abend wurde in der Ludwig-Uhland-Straße durch Unbekannte die Terrassentür aufgehebelt. Vermutlich aufgrund der heimkehrenden Bewohnerin wurde die Wohnung nicht betreten und der Tatort unerkannt verlassen. Es blieb bei einem Versuch.

Stelle/Ashausen: Am Samstag Abend wurde versucht eine Terrassentür in der Gartenstraße aufzuhebeln. Da der Eigentümer etwas hörte, ging er herunter und schaltete das Licht an. Daraufhin ließ der Täter wohl von seinen Bemühungen ab und flüchtete.Der Versuch wurde erst am nächsten Tag bemerkt und gemeldet.

